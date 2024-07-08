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Израиль

1-е шоссе перекроют в районе аэропорта для инфраструктурных работ

время публикации: 08 июля 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 21:27
1-е шоссе перекроют в районе аэропорта для инфраструктурных работ
Flash90

Государственная дорожная компания "Нетивей Исраэль" сообщила о намерении перекрыть движение по шоссе Иерусалим-Тель-Авив (трасса 1) на участке между развязкой Ганот и съездом в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Движение будет перекрыто с 22:00 в среду, 10 июля, до 06:00 в четверг, 11 июля.

Движение в направлении Иерусалима в этом районе будет возможно только по трассе 40.

Железнодорожный транспорт будет работать в обычном режиме.

Перекрытие дороги связано со строительством развязки для нового въезда в аэропорт, сокращающей путь к 3-му терминалу. Также в рамках проекта строятся мосты, соединяющие Кфар-Хабад и Цафрию. Окончание строительства планируется к 2025 году.

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