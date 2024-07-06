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Израиль

Палестинцы сообщают об израильском ударе по школе UNRWA в Нусейрате

время публикации: 06 июля 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 19:21
Палестинцы сообщают об израильском ударе по школе UNRWA в Нусейрате
Yonatan Sindel/Flash90

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ нанес удар по школе UNRWA в лагере палестинских беженцев Нусейрат. В результате этого удара погибли, по данным палестинских источников, по меньшей мере, 14 человек.

Напомним, что мирное население из центра сектора Газы эвакуировано, школы также не работают. Израильские войска многократно предоставляли доказательства того, как ХАМАС и другие группировки, действующие в секторе Газы, используют школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности, включая размещение штабов террористов, укрытие от ликвидаций и размещение складов оружия и боеприпасов.

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