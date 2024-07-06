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Израиль

ЦАХАЛ: в школе UNRWA в Нусейрате уничтожен штаб ХАМАСа

время публикации: 06 июля 2024 г., 21:53 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 22:09
ЦАХАЛ: в школе UNRWA в Нусейрате уничтожен штаб ХАМАСа
Abed Rahim Khatib/Flash90

Армия обороны Израиля сообщает, что ранее в субботу был атакован штаб террористов, расположенный в школе аль-Джауни, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA. Из этого штаба террористы ХАМАСа руководили террористическими операциями против Израиля.

Атаке предшествовал тщательный сбор разведывательной информации. Удар был нанесен боевыми самолетами ВВС Израиля. Перед атакой было предпринято множество мер для минимизации риска для гражданского населения.

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация ХАМАС планомерно нарушает международное право, используя гражданские объекты и гражданское население в качестве живого щита для террора против Израиля.

Израиль
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