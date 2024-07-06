ЦАХАЛ: в школе UNRWA в Нусейрате уничтожен штаб ХАМАСа

Армия обороны Израиля сообщает, что ранее в субботу был атакован штаб террористов, расположенный в школе аль-Джауни, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA. Из этого штаба террористы ХАМАСа руководили террористическими операциями против Израиля.

Атаке предшествовал тщательный сбор разведывательной информации. Удар был нанесен боевыми самолетами ВВС Израиля. Перед атакой было предпринято множество мер для минимизации риска для гражданского населения.

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация ХАМАС планомерно нарушает международное право, используя гражданские объекты и гражданское население в качестве живого щита для террора против Израиля.