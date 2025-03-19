Британский отчет о событиях 7 октября: "День беспрецедентной жестокости"

Парламентская группа Великобритания-Израиль, в которую входят все партии британского парламента, опубликовала отчет, посвященный нападению ХАМАСа на Израиль. Группу авторов 315-страничного документа возглавил историк Эндрю Робертс, удостоенный титула лорда.

"Цель отчета – как можно точнее задокументировать события 7 октября, чтобы гарантировать: они не будут забыты. Отрицание Холокоста появилось через годы после трагедии. Для того, чтобы начали отрицать события 7 октября, потребовалось всего несколько часов. Это тем более возмутительно, что большинство преступлений было запечатлено самими террористами", – написал ученый.

Отчет объединяет показания выживших, свидетелей, данные из открытых источников, фото и видеосъемку, публикации СМИ и пользующихся авторитетом общественных организаций. Авторы документа создали список погибших, среди которых 18 граждан Великобритании. Двое обладателей британского паспорта были взяты в заложники, один погиб, второй был освобожден.

"Злодеяния, совершенные ХАМАСом и другими группировками 7 октября, знаменуют день беспрецедентной жестокости. Есть многочисленные свидетельства целенаправленных убийств, издевательств над заложниками, сексуализированного насилия, осквернения живых и мертвых", – говорится в документе.

Установлено, что в нападении участвовали 3800 боевиков "Нухбы" и еще 2000 террористов и жителей Газы. Их целью было убить как можно больше мирных израильтян. "Жертв, среди которых были и младенцы, и старики, расстреливали в упор, сжигали заживо, забрасывали гранатами".

Отчет включает практически поминутную хронику развития событий, он рассказывает о чудовищных случаях группового изнасилования, в том числе, несовершеннолетних. Многие случаи заканчивались убийством жертв, и нередко надругательство продолжалось над телами.

Документ сравнивает это с Нанкинской резней – целенаправленным убийством японскими солдатами сотен тысяч жителей этого китайского города в 1937 году, в ходе которого было изнасиловано неисчислимое число женщин.