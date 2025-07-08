Убийца жены из Реховота получил пожизненный срок и выплатит компенсацию детям

Окружной суд в Лоде приговорил к пожизненному заключению и дополнительно еще двум годам тюрьмы жителя Реховота Шая Сальми, который во время праздника Рош а-Шана в 2022 году убил свою жену и мать четверых его детей Яфит Пориан. Он также будет обязан выплатить детям максимально положенную по закону компенсацию в размере 258 тысяч шекелей.

По материалам суда, Шай Сальми вечером 26 сентября 2022 года вошел в комнату с ножом и паяльной лампой, вывел из комнаты маленького сына, а затем нанес Яфит 12 ножевых ранений, перерезал ей горло и поджег кровать, на которой она лежала. Затем обвиняемый попытался покончить с собой.

В это время четверо детей находились дома, они могли погибнуть в пожаре. Младшая девочка в результате пожара была госпитализирована с отравлением дымом.

Суд отверг утверждения адвокатов Сальми о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта на фоне произошедшей между ними накануне ссоры.