Один из задержанных по делу "шерифа Бней-Брака" досрочно освобожден из-под стражи

Йоэль Йосеф, подозреваемый в причастности к делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, по которому ранее был арестован глава организации "А-Шомрим" Хаим Рутер, освобожден из-под стражи.

Это произошло несмотря на то, что его арест был продлен до среды, 9 июля. Йосеф, как утверждалось, отговорил одного из потерпевшего отказаться от его жалоб на Хаима Рутера. Слушание по делу Йоэля Йосефа, которое должно было состояться завтра, также было отменено.

Ранее пресс-служба полиции сообщила, что на текущий момент поступило 8 жалоб против Хаима Рутера, руководителя ультрарелигиозной организации "А-Шомрим", выполняющей функции гражданского патрулирования в Бней-Браке и работающей в тесном сотрудничестве с полицией.

Податели жалоб обвиняют его в насилии в отношении несовершеннолетних и женщин, причем отмечается, что преступления совершаются, по меньшей мере, 10 лет.