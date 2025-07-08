Муж убитой в Мевасерет-Ционе Варды Бараш не верит, что убийца – его помощник по уходу
время публикации: 08 июля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 10:50
Во вторник, 8 июля, разрешили к публикации имя женщины, которая была убита в Мевасерет-Ционе на прошлой неделе: это 80-летняя Варда Бараш. Тело Варды было обнаружено ее сыном, на теле было множество ножевых ранений.
В соседней комнате, где проживал помощник по уходу, работавший у мужа Варды, было обнаружено его тело: по предположению полиции, убив женщину, помощник по уходу покончил с собой через повешение.
Муж жертвы не верит, что его помощник по уходу мог совершить это преступление: по его словам, он стал для них почти как член семьи, и у них были хорошие отношения. Он в момент совершения преступления находился в доме, но в другой комнате, и не пострадал.
Расследование убийства продолжается.