Подземная инфраструктура ХАМАСа под Европейской больницей. Видео пресс-службы ЦАХАЛа
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 18:55
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео и фотографии, которые были сняты во время операции на территории Европейской больницы в Хан-Юнисе, под которой находились туннели ХАМАСа, под которой было найдено тело Мухаммада Синуара.
Эта подземная инфраструктура включала в себя командно-диспетчерский центр, из которого руководили боевыми действиями старшие командиры ХАМАСа, и склады оружия. Операция проводилась бойцами спецподразделения бригады "Голани" и спецподразделения "Яалом", при участии военной разведки и ШАБАК.