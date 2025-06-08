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Израиль

Подземная инфраструктура ХАМАСа под Европейской больницей. Видео пресс-службы ЦАХАЛа

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 18:55
Подземная инфраструктура ХАМАСа по Европейской больницей. Видео пресс-службы ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео и фотографии, которые были сняты во время операции на территории Европейской больницы в Хан-Юнисе, под которой находились туннели ХАМАСа, под которой было найдено тело Мухаммада Синуара.

Эта подземная инфраструктура включала в себя командно-диспетчерский центр, из которого руководили боевыми действиями старшие командиры ХАМАСа, и склады оружия. Операция проводилась бойцами спецподразделения бригады "Голани" и спецподразделения "Яалом", при участии военной разведки и ШАБАК.

Израиль
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