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Израиль

Организация GHF начала распределять гуманитарную помощь за пределами пунктов выдачи

Газа
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 08 июня 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 18:24
Организация GHF начала распределять гуманитарную помощь за пределами пунктов выдачи
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, сообщила, что распределение продуктовых наборов ведется и за пределами пунктов выдачи.

По данным фонда, в течение дня в местах скопления людей была роздана гуманитарная помощь с 20 грузовиков, чтобы снизить нагрузку на пункты выдачи. Распределением помощи, как заявляет GHF, занимались "местные торговцы".

Израиль
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