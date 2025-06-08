Организация GHF начала распределять гуманитарную помощь за пределами пунктов выдачи

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, сообщила, что распределение продуктовых наборов ведется и за пределами пунктов выдачи.

По данным фонда, в течение дня в местах скопления людей была роздана гуманитарная помощь с 20 грузовиков, чтобы снизить нагрузку на пункты выдачи. Распределением помощи, как заявляет GHF, занимались "местные торговцы".