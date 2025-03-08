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Израиль

Представитель ХАМАСа объявил о "признаках прогресса" на переговорах о втором этапе сделки

Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 марта 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 17:34
Представитель ХАМАСа объявил о "признаках прогресса" на переговорах о втором этапе сделки
Flash90. Фото: А.Катиб

Представитель ХАМАСа Абд аль-Латиф аль-Кануа объявил о "признаках прогресса" на переговорах о втором этапе сделки по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня.

Он заявил, что террористическая организация подтверждает свою готовность вступить в переговоры по второму этапу: "Усилия посредников, Египта и Катара, направлены на выполнение соглашения о прекращении огня и начало переговоров по второму этапу сделки".

Заявление было сделано в то время, когда делегация ХАМАСа находится в Каире.

Израиль
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