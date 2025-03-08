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Израиль

"Аль-Арабия": Израиль и ХАМАС продлили перемирие до конца Рамадана

Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 марта 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 22:11
"Аль-Арабия": Израиль и ХАМАС продлили перемирие до конца Рамадана
Chaim Goldberg/Flash90

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на собственные источники о "соглашении", якобы достигнутом между Израилем и ХАМАСом по поводу продления перемирия на оставшуюся часть месяца Рамадан (до 29 марта).

При этом утверждается, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся второго этапа сделки по освобождению заложников.

Израиль и ХАМАС пока не прокомментировали это сообщение.

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