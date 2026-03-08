ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы командиры "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс"

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точечный удар по ключевым командирам "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс" в Бейруте.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что эти командиры действовали в Ливане, продвигая террористические планы против Государства Израиль и его граждан, параллельно с деятельностью "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Ливанский корпус" сил "Кудс" служит связующим звеном между террористической организацией "Хизбалла" и иранским режимом, а также является структурой, поддерживающей усиление и наращивание военного потенциала "Хизбаллы".

Израильские военные обвиняют иранский режим в систематической деятельности в центре гражданского населения в Иране и Ливане, заявив, что жители используются в качестве "живого щита" для продвижения террористических целей.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

Ранее ливанская телекомпания "Аль-Маядин", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщила, что израильские ВВС атаковали отель в районе Рауша в Бейруте. Точечный ракетный удар был нанесен по конкретному номеру в гостинице "Рамада". Известно о четырех убитых и десяти раненых (данные минздрава Ливана).