Израиль

ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы командиры "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 марта 2026 г., 03:30 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 03:57
ЦАХАЛ: в Бейруте были атакованы командиры "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс"
Соцсети

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точечный удар по ключевым командирам "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс" в Бейруте.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что эти командиры действовали в Ливане, продвигая террористические планы против Государства Израиль и его граждан, параллельно с деятельностью "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Ливанский корпус" сил "Кудс" служит связующим звеном между террористической организацией "Хизбалла" и иранским режимом, а также является структурой, поддерживающей усиление и наращивание военного потенциала "Хизбаллы".

Израильские военные обвиняют иранский режим в систематической деятельности в центре гражданского населения в Иране и Ливане, заявив, что жители используются в качестве "живого щита" для продвижения террористических целей.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

Ранее ливанская телекомпания "Аль-Маядин", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщила, что израильские ВВС атаковали отель в районе Рауша в Бейруте. Точечный ракетный удар был нанесен по конкретному номеру в гостинице "Рамада". Известно о четырех убитых и десяти раненых (данные минздрава Ливана).

