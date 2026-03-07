Хаос во время операции ЦАХАЛа на востоке Ливана. Версии о "дружественном огне" в рядах "Хизбаллы"

В ливанских СМИ и соцсетях продолжают обсуждать ночную операцию ЦАХАЛа в районе деревни Наби-Шит в восточной части Ливана, связанную с попыткой найти останки израильского штурмана Рона Арада. Израильская армия официально подтвердила, что специальные силы действовали в этом районе, однако заявила, что никаких новых находок, связанных с Арадом, обнаружено не было. При этом в ЦАХАЛе подчеркнули, что среди израильских военнослужащих потерь нет.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, за последние сутки в районе Наби-Шит в результате израильских ударов погиб 41 человек. Ливанская армия сообщила, что среди погибших были трое ее военнослужащих.

Reuters отмечает, что операция началась после высадки израильских военных с вертолетов в районе Наби-Шит, а затем последовали интенсивные удары по этому району.

Ряд публикаций в Ливане, в том числе со ссылкой на противников "Хизбаллы", утверждает, что часть потерь могла быть вызвана хаосом во время боя и огнем самих боевиков по своим, когда те решили, что столкнулись с израильским подразделением. Однако на данный момент эта версия не получила независимого или официального подтверждения.

Ранее "Хизбалла" заявляла, что ее боевики открыли огонь по израильскому подразделению, высаженному с четырех вертолетов, и вынудили его "отступить". Израиль, в свою очередь, настаивает, что операция проходила в изолированном районе, а израильские силы не понесли потерь. В Иерусалиме подчеркивают, что операция была частью многолетних усилий по выяснению судьбы Рона Арада, пропавшего в Ливане в 1986 году.