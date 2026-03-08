Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 8 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 8-17, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 7-17, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-17, в Ариэле – 6-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-18, на Голанских высотах – 4-15.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 50-200 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник – малооблачно. В среду-субботу – дожди.