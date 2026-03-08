КСИР атакует Кувейт: поражено здание госслужбы, удары по аэропорту и военной базе

Государственное кувейтское агентство KUNA сообщает, что была атакована штаб-квартира государственной Службы социального обеспечения в Эль-Кувейте, зданию был причинен материальный ущерб.

Кувейтские военные сообщили об атаке беспилотников на топливные резервуары международного аэропорта Кувейта.

На этом фоне иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил о ракетной атаке по скоплению американских военных на базе США Арифджан в Кувейте. Независимого подтверждения нет.

Кувейтские власти заявляют, что силы ПВО продолжают отражать атаки, меры безопасности по всей стране усилены.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в результате иранских атак в Кувейте погибли двое военнослужащих местных вооруженных сил и шестеро американских военнослужащих.

Напомним, что ранее иранские власти декларировали прекращение боевых действий против соседних арабских стран. Однако при этом было заявлено, что это будет соблюдаться при условии, что соседние страны не предоставляют свою территорию американским военным для ударов по Ирану и с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. Кроме того, Тегеран ничего не гарантировал со стороны своих прокси-сил.