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За сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 100 целям в Газе, идут бои в Рафиахе. Видео

время публикации: 08 мая 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 11:59
За сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 100 целям в Газе, идут бои в Рафиахе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й бронетанковой дивизии "А-Плада" развивают наступление в восточной части Рафиаха, действуя против боевиков ХАМАСа.

Бойцы пехотной бригады "Гивати" и 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" за последние сутки ликвидировали множество боевиков, обнаружив инфраструктуру террористов и несколько подземных туннелей. Ведется работа по разрушению туннелей.

401-я бригада по-прежнему контролирует КПП "Рафиах" на границе с Египтом.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газы. Были атакованы здания военного назначения, наблюдательные пункты, стартовые позиции и другие объекты инфраструктуры террора.

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