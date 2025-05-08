Три морские черепахи, спасенные на пляжах Герцлии, вернулись в море

Специалисты Центра спасения морских черепах на специальной церемонии выпустили в море на пляже Ноф Ям в Герцлии трех черепах, которые были спасены и прошли курс лечения и восстановления. Причиной, по которой черепахи оказались в бедственном положении, были люди: морские черепахи были травмированы рыболовными крючками или запутались в пластиковом мусоре.

Самка бурой морской черепахи логгерхед была выброшена морем на пляж в Герцлии в сентябре прошлого года, она страдала от травм, причиненных рыболовными крючками в ротовой полости. Нашедший черепаху Нидаль Уда назвал ее Ярив.

Нидаль сообщил в информационный центр Управления природы и парков по телефону *3639 о своей находке, волонтеры забрали черепаху и доставили ее на лечение в специализированный центр спасения в Михморете. Специалисты подчеркивают, что если вы нашли морскую черепаху, проглотившую рыболовные снасти или запутавшуюся в них, важно передать ее специалистам, а не пытаться обрезать леску и удалить крючки самостоятельно.

У Ярива, помимо застрявших в пасти крючков, нашелся еще один крупный рыболовный крючок в пищеварительной системе, и потребовалась операция, чтобы удалить его. Ярив пробыла на лечении 226 дней. Она прибыла с весом в 29 кг, а выпустили ее уже с весом 33 кг: черепаха в хорошем состоянии и способна прокормиться в море.

Вместе с Ярив были выпущены еще две молодые морские черепахи, которых подобрали запутавшимися в пластиковых пакетах, плавающих в море. Зеленую морскую черепаху назвали Донателло, а еще один логгерхед получил имя Цахи. Цахи нашли в марине Герцлии, черепаха была обнаружена без задней конечности. Донателло нашли на пляже Мегадим – он запутался в пластиковом мешке, который обвился вокруг шеи и передних лап черепахи. Омер Малка, заметивший черепаху, сообщил о ней в Управление природы и парков. Донателло прибыл весом всего 727 граммов, а вернулся в море он уже весом 2 кг.

Нидаль Уда за 35 лет работы в Герцлии спас уже десятки морских черепах, и перед выпуском Ярива он получил грамоту от Центра спасения морских черепах и Управления природы и парков.

В этом месяце начинается сезон кладки яиц морских черепах, и ожидается, что уже в ближайшие дни они начнут ночью выбираться на берег, чтобы отложить яйца. Десятки волонтеров будут обследовать израильские пляжи по утрам, находя следы выхода морских черепах и сообщая об их гнездах: в безопасных местах гнезда черепах будут огорожены, а из людных пляжей их удалят и переместят в спокойную гавань, чтобы черепашки смогли безопасно вылупиться и вернуться в море.