ШНБ предупреждает: присутствие на конкурсе "Евровидение-2025" в Швейцарии опасно для израильтян

Штаб национальной безопасности Израиля (ШНБ) предупреждает израильтян, планирующих отправиться в Швейцарию, где вскоре пройдет международный песенный конкурс "Евровидение-2025", что такие мероприятия "являются излюбленной мишенью для террористических группировок".

ШНБ поясняет: такие конкурсы широко освещаются в СМИ и любые происшествия во время их проведения получают огромную огласку, поэтому таким мероприятиям террористы и противники Израиля уделяют особое внимание.

"За последний год в Швейцарии состоялось 360 антиизраильских демонстраций и акций протеста, и следует учитывать, что они также пройдут во время конкурса "Евровидение", и основное внимание будет уделено израильтянам или израильской делегации", – предупреждает ШНБ.

"Рекомендуется держаться подальше от очагов напряженности и подобных демонстраций, которые могут перерасти в насилие. Кроме того, сторонники терроризма или отдельные экстремисты могут присоединиться к этим беспорядкам с целью осуществления преднамеренного нападения", – отмечает ШНБ.

Израильтянам, посещающим Швейцарию во время мероприятий, рекомендуется загрузить приложение Home Front Command (для iOs или для Android), чтобы при необходимости быстро и в режиме реального времени получать обновления от Совета национальной безопасности.

Рекомендации ШНБ для тех, кто будет в Швейцарии во время конкурса "Евровидение-2025":

1. Избегайте посещения масштабных мероприятий, связанных с Израилем, где в недостаточной степени обеспечены меры безопасности, особенно тех, которые рекламируются заранее, или мест развлечений и собраний, связанных с Израилем.

2. Держитесь подальше от демонстраций и протестов.

3. Подчиняйтесь местным силам безопасности и сообщите им, если вы подверглись враждебным действиям, направленным против израильтян или евреев.

4. Узнайте номера телефонов местных экстренных служб (сил безопасности и медицинской помощи), а также израильского представительства, если таковое имеется.

5. Сохраняйте бдительность, обращая внимание на то, что происходит вокруг вас.

6. Избегайте обновления информации о местоположении и планах поездок в социальных сетях.

7. Не используйте израильскую или еврейскую символику в общественных местах.

8. Избегайте разговоров о военной службе, разговоров о ситуации с безопасностью в Израиле и публикации контента, связанного с этим, в социальных сетях.