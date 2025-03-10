Опубликована песня, с которой Юваль Рафаэль представит Израиль на "Евровидении"

Вечером 9 марта вышла в свет композиция "New Day Will Rise", с которой Юваль Рафаэль выступит в мае на "Евровидении" в Базеле. Это пронзительная баллада, спетая, как и анонсировалось ранее, на трёх языках: английском, французском и иврите.

Ивритский текст представляет собой отрывок из "Песни песней": "מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה" ("Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее"). Автором музыки и текста выступила Керен Пелес (Тамир Хитман помог с франкоязычным отрывком), аранжировщиком – Томер Биран. Как и полагается, песня опубликована в комплекте с видеоклипом; его снял режиссёр Офир Перец.

Тема композиции – надежда: "Темнота отступит, а боль уйдёт", – поёт в припеве Юваль Рафаэль, пережившая резню на фестивале Nova 7 октября 2023 года.

"Я очень горда тем, что буду представлять страну с этой песней, – сказала певица. – Она символизирует для меня исцеление, в котором мы все нуждаемся, нашу общую надежду, любовь и поддержку прекрасных людей из нашей страны. Мы вместе плачем, вместе переживаем боль и вместе залечиваем раны. Новый день наступит – амен! – и это будет лучший день в нашей жизни. Спасибо вам за доверие и за привилегию. Я обещаю сделать всё, что в моих силах, ради каждого из вас".

Напомним, Юваль Рафаэль выйдет на сцену во втором полуфинале "Евровидения" 15 мая 2025 года.