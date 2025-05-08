ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео уничтожения подземных коммуникаций "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля опубликовала оперативную запись авиаударов по системе управления огнем и оборонительным сооружениям террористической организации "Хизбалла" в районе хребта Бофор на юге Ливана.

Отмечается, что речь идет об атаке на часть подземных коммуникаций "Хизбаллы", которые ранее были выведены из строя в результате ударов ЦАХАЛа.

"Существование этого объекта и его деятельность представляли собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.

Минздрав Ливана заявил об одном убитом и восьми раненых в результате этого удара.