ЦАХАЛ опубликовал оперативное видео уничтожения подземных коммуникаций "Хизбаллы"
время публикации: 08 мая 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 20:00
Армия обороны Израиля опубликовала оперативную запись авиаударов по системе управления огнем и оборонительным сооружениям террористической организации "Хизбалла" в районе хребта Бофор на юге Ливана.
Отмечается, что речь идет об атаке на часть подземных коммуникаций "Хизбаллы", которые ранее были выведены из строя в результате ударов ЦАХАЛа.
"Существование этого объекта и его деятельность представляли собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – заявляет ЦАХАЛ.
Минздрав Ливана заявил об одном убитом и восьми раненых в результате этого удара.
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