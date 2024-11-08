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Израиль

После нападений на израильтян в Амстердаме ЦАХАЛ объявил об отправке спасательной миссии

время публикации: 08 ноября 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 07:07

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление в связи с нападениями на израильтян в Амстердама.

В сообщении сказано, что ЦАХАЛ готов к отправке спасательной миссии в координации с правительством Нидерландов.

"Делегация отправится на транспортных самолетах и ​​в ее состав войдут медицинская и спасательная бригады", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Руководит операцией Командование тылом. К ней привлечены различные армейские подразделения и силы безопасности.

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