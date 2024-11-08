После нападений на израильтян в Амстердаме ЦАХАЛ объявил об отправке спасательной миссии
время публикации: 08 ноября 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 07:07
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала заявление в связи с нападениями на израильтян в Амстердама.
В сообщении сказано, что ЦАХАЛ готов к отправке спасательной миссии в координации с правительством Нидерландов.
"Делегация отправится на транспортных самолетах и в ее состав войдут медицинская и спасательная бригады", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.
Руководит операцией Командование тылом. К ней привлечены различные армейские подразделения и силы безопасности.