Мужчина на электросамокате врезался в столб и получил тяжелые травмы
время публикации: 08 ноября 2024 г., 14:45 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 14:56
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП на улице Герцель в Кирьят-Экроне, где мужчина на электросамокате врезался в столб.
В результате он получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.
По словам медиков, пострадавшему около 40 лет, его состояние стабильно тяжелое.
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