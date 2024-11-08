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Израиль

Мужчина на электросамокате врезался в столб и получил тяжелые травмы

время публикации: 08 ноября 2024 г., 14:45 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 14:56
Мужчина на электросамокате врезался в столб и получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о ДТП на улице Герцель в Кирьят-Экроне, где мужчина на электросамокате врезался в столб.

В результате он получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

По словам медиков, пострадавшему около 40 лет, его состояние стабильно тяжелое.

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