Автомобиль сбил мотоциклиста в Нетании, пострадавший в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 10:52 поступило сообщение о ДТП на улице Шешет а-Ямим в Нетании, где автомобиль сбил мотоциклиста.

Мотоциклист, мужчина в возрасте около 20 лет с множественными травмами, был после получения неотложной помощи отправлен в больницу "Ланиадо", он в тяжелом состоянии.

Водитель машины получил легкие травмы. Сообщается, что помощь вызвал фельдшер МАДА, под домом которого произошла авария, он же первым начал оказывать помощь пострадавшему.