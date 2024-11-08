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Израиль

Автомобиль сбил мотоциклиста в Нетании, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 08 ноября 2024 г., 11:40 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 11:43
Автомобиль сбил мотоциклиста в Нетании, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 10:52 поступило сообщение о ДТП на улице Шешет а-Ямим в Нетании, где автомобиль сбил мотоциклиста.

Мотоциклист, мужчина в возрасте около 20 лет с множественными травмами, был после получения неотложной помощи отправлен в больницу "Ланиадо", он в тяжелом состоянии.

Водитель машины получил легкие травмы. Сообщается, что помощь вызвал фельдшер МАДА, под домом которого произошла авария, он же первым начал оказывать помощь пострадавшему.

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