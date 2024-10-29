UNIFIL обвинило "Хизбаллу" в ранении восьми миротворцев на юге Ливана

На юге Ливана ранены восемь австрийских военнослужащих миротворческих сил ООН (UNIFIL) в результате падения ракеты. В UNIFIL обвиняют в этом "Хизбаллу".

"Сегодня днем ракета попала в штаб-квартиру UNIFIL в Эн-Накуре, в результате чего произошло возгорание в автомастерской. "Синие каски" в это время не находились в укрытии", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте UNIFIL.

Согласно опубликованным данным, военнослужащие получили легкие ранения.

По данным расследования, проводимого UNIFIL, ракета была запущена из точки, находящейся севернее позиции миротворцев. И, по всей видимости, была запущена боевиками "Хизбаллы" или связанной с ней группировки.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер осудила нападение на миротворцев "самым решительным образом", призвав все стороны конфликта "немедленно прекратить боевые действия вблизи мест дислокации сил ООН".