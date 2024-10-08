Радиостанция "Кан Бет" передала, что отложен визит министра обороны Йоава Галанта в Вашингтон, в ходе которого должен был обсуждаться ответ Израиля Ирану.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Израиль уведомил о переносе визита Галанта. При этом она отметила, что министр обороны Ллойд Остин будет рад встретиться в Галантом позднее.

Вечером 8 октября израильские СМИ сообщили о разногласиях между Нетаниягу и Галантом на фоне обсуждения ответа Ирану. Телеканал "Кан-11" передал, что Беньямин Нетаниягу назначил заседание военно-политического кабинета таким образом, чтобы Галант, который должен присутствовать на обсуждении, не успел бы на рейс.

В сюжете на телеканале "Решет-13" также говорилось, что Нетаниягу выдвинул Галанту условие: вылететь в Вашингтон он сможет только после того, как Нетаниягу переговорит с президентом США. Телефонный разговор с Байденом может состояться не раньше утра 9 октября.

В рамках визита Галант должен встретиться с главой Пентагона ЛЛойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном, с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Цель Галанта – заручиться поддержкой США для удара по Ирану.

При этом американский телеканал NBC сообщил, что два дня Галант беседовал с Ллойдом Остином, и они не приняли решения ни о характере ответа Израиля, ни о дате этого ответа. При этом источники телеканала в Пентагоне выразили опасения, что Израиль ответит Ирану в то время, когда Галант будет находиться в США.