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Израиль

В районе Хоф а-Кармель задержаны восемь палестинских нелегалов и "нелегальная маршрутка"

время публикации: 08 октября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 13:58
В районе Хоф а-Кармель задержаны восемь палестинских нелегалов и "нелегальная маршрутка"
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали на территории окружного совета Хоф а-Кармель минибус, вызвавший у них подозрения. Во время проверки в транспортном средстве были обнаружены восемь палестинских нелегалов, жителей арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имевших разрешений на пребывание в Израиле.

Минибус, перевозивший нелегалов, был конфискован. Водитель минибуса, 25-летний житель Нацерета, арестован по подозрению в доставке в Израиль палестинских нелегалов, он и задержанные нелегалы переданы для допроса в полицию.

Напомним, что принятый недавно закон об ужесточении наказаний за предоставление работы, жилья и транспорта нелегалам предусматривает конфискации имущества, используемого для совершения вышеназванного преступления – без ограничения его стоимости. Речь идет о транспортных средствах, квартирах, бизнесах, деньгах и так далее.

Если имущество, совершенное для совершения преступления, не принадлежит правонарушителю, у него будет конфисковано равноценное имущество, находящееся в его владении, без ограничений – недвижимость, деньги на счету в банке, акции, цифровая валюта, ювелирные изделия и многое другое.

При этом закон указывает, что любое обнаруженное во владении перевозчика нелегалов имущество будет считаться принадлежащим ему и подлежит конфискации. Бремя доказывания факта владения имуществом будет лежать на правонарушителе. За нарушение закона преступник будет также лишаться лицензии на ведение бизнеса или водительских прав сроком на один год.

Израиль
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