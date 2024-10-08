Жители Кирьят-Моцкина провели в "мамадах" много часов из-за неразорвавшейся ракеты

Во время ракетного обстрела Хайфы и пригородов одна из ракет упала, неразорвавшись, рядом с 22-этажным домом. Жильцы 142 квартир были вынуждены оставаться в "мамадах" до тех пор, пока ракета не была обезврежена.

По информации радиостанции "Кан Бет", в Кирьят-Моцкин были вызваны саперы также из других районов страны, а сам случай был признан одним из самых сложных за всю историю ракетных обстрелов Израиля.

По данным "Кан Бет", только через семь часов жителям дома было позволено покинуть укрепленные комнаты.