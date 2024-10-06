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Ближний Восток

"Хизбалла" опровергает "слухи" о том, что Ибрагим Амин ас-Саид отказался возглавлять группировку

время публикации: 06 октября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 13:24
"Хизбалла" опровергает "слухи" о том, что Ибрагим Амин ас-Саид отказался возглавлять группировку
AP Photo/Hussein Malla

Несмотря на то, что "Хизбалла" официально не подтвердила гибель Хашима Сафи ад-Дином, которого называют преемником генерального секретаря террористической группировки Хасана Насраллы, в арабских СМИ идет активное обсуждение кандидатуры преемника того, кто стал преемником Насраллы.

В качестве наиболее вероятного кандидата называется Ибрагим Амин ас-Саид – глава политсовета "Хизбаллы", который стоял у истоков группировки. Отмечается: несмотря на то, что основной его ролью было обеспечение политического влияния "Хизбаллы", он обладает опытом и в военных вопросах.

После того, как стало известно о кандидатуре ас-Саида, в арабском сегменте интернета начала распространяться информация о том, что он отказался от поста руководителя группировки и изъявил желание уехать в Иран и посвятить себя богословию и молитвам.

Издание Al-Arabia Now утверждает, что речь идет о слухах. Оно цитирует заявление пресс-службы группировки, согласно которому все это – часть ведущейся против "Хизбаллы" психологической войны. Источники в группировке заявляют, что сейчас во главе "Хизбаллы" стоит коллективное руководство.

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