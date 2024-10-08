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Израиль

Обнаружен и уничтожен туннель, ведущий из Ливана на территорию Израиля

время публикации: 08 октября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 19:21
Обнаружен и уничтожен туннель, ведущий из Ливана на территорию Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили и нейтрализовали туннель, созданный террористами "Хизбаллы", который вел от населенного пункта Маруахин на юге Ливана в сторону израильского поселка Зарит. Туннель протяженностью около 10 метров был обнаружен несколько месяцев назад, выхода на израильскую территорию из него не было.

Туннель был обнаружен в ходе операции ЦАХАЛа по уничтожению террористической инфраструктуры на юге Ливана, он находился под полным оперативным контролем до прибытия израильских военнослужащих на территорию Ливана, чтобы не допустить его использование для осуществления диверсий и терактов против Израиля.

Военнослужащие обыскали туннель, обнаружив в нем оружие, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Сообщается, что к настоящему моменту не были обнаружены никакие другие туннели, ведущие из Ливана в Израиль.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию и осуществление авиаударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана с тем, чтобы максимально ослабить террористов и дать возможность жителям севера Израиля безопасно вернуться домой.

Израиль
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