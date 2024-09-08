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Израиль

ПВО ЦАХАЛа сбили воздушную цель, выпущенную по Израилю из Ливана

время публикации: 08 сентября 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 17:31
ПВО ЦАХАЛа сбили воздушную цель, выпущенную по Израилю из Ливана
Yonatan Sindel/Flash90

Военнослужащие противовоздушной обороны сбили подозрительную цель, пересекшую границу Израиля со стороны Ливана. Никто не пострадал, не был причинен ущерб. Воздушная цель была сбита над поселком Малкия.

Кроме того, истребитель ЦАХАЛа нанес удар по целям "Хизбаллы" неподалеку от Рейхана на юге Ливана.

Сообщается также, что были зафиксированы пять запуском по израильской территории в районе Верхней Галилеи, несколько ракет разорвались на открытой местности в районе поселка Зарит, пострадавших нет.

Израиль
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