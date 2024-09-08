Поножовщина в Кирьят-Хаиме, мужчина в критическом состоянии

Полиция расследует нападение на улице Дегания в Кирьят-Хаиме, где мужчина в возрасте около 30 лет получил крайне тяжелые ножевые ранения. По словам представителей службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший был обнаружен без сознания, у него не было пульса, и он не дышал.

Медики приступили к реанимации, одновременно с этим пострадавший был помещен в машину скорой помощи, его повезли в больницу, не прекращая реанимационных мероприятий. По данным МАДА, пострадавший находится в критическом состоянии.

Расследованием инцидента занимается полицейский участок Звулун, следователи собирают улики на месте происшествия. Ведутся розыски подозреваемого, который скрылся с места преступления.

На данном этапе, основная версия происшествия криминальная. По предварительным данным, нападение произошло на почве конфликта между работником киоска и его работодателем.