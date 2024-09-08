Нетаниягу о теракте на КПП "Алленби": мы окружены убийственной идеологией, возглавляемой Ираном

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в начале заседания кабинета министров сделал заявление по поводу теракта на пограничном переезде "Алленби", унесшего жизни троих человек. Премьер-министр от имени правительства выразил соболезнования семьям погибших, после чего заявил: "Мы окружены убийственной идеологией, которую проводит возглавляемая Ираном ось зла. В последние дни террористы хладнокровно убили шестерых наших похищенных и троих израильских полицейских. Убийцы не делают между нами различий, они стремятся убить всех нас до последнего: правых и левых, светских и религиозных, евреев и не евреев".

Нетаниягу подчеркнул, что от уничтожения еврейский народ защищает сила Государства Израиль и сила Армии обороны Израиля. "Когда мы вместе – наши враги не способны одолеть нас, поэтому главная их цель – посеять между нами раздор, разделить нас, – заявил премьер-министр. – В конце минувшей недели германское издание Bild опубликовало внутренний документ ХАМАСа, раскрывающий план террористов: посеять раскол среди израильтян, задействовать в психологической войне семьи заложников, спровоцировать внешнее и внутреннее давление на правительство Израиля, расколоть наше общество изнутри и вести войну до победы над Израилем". Нетаниягу заявил, что "большинство граждан не попали в эту ловушку ХАМАСа".