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Израиль

Родители погибших наблюдательниц подали в БАГАЦ: они требуют последние записи дочерей

время публикации: 08 сентября 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 15:15
Родители погибших наблюдательниц подали в БАГАЦ: они требуют последние записи дочерей
Avshalom Sassoni/Flash90

Близкие восемнадцати наблюдательниц ("тацпитаниот") ЦАХАЛа, убитых террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября, подали в БАГАЦ иск против Армии обороны Израиля: они требуют дать им возможность ознакомиться с записями переговоров и данными видеонаблюдения, сделанного на укреппункте Нахаль-Оз 7 октября и в течение суток до "черной субботы".

По мнению родителей погибших девушек, речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и истцы не понимают причины отказа со стороны ЦАХАЛа. Как сообщает в воскресенье, 8 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, родители наблюдательниц хотят увидеть последние минуты жизни своих детей.

Истцы многократно обращались в ЦАХАЛ с этой просьбой, но каждый раз армия отвечала отказом.

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