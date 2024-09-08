Родители погибших наблюдательниц подали в БАГАЦ: они требуют последние записи дочерей

Близкие восемнадцати наблюдательниц ("тацпитаниот") ЦАХАЛа, убитых террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября, подали в БАГАЦ иск против Армии обороны Израиля: они требуют дать им возможность ознакомиться с записями переговоров и данными видеонаблюдения, сделанного на укреппункте Нахаль-Оз 7 октября и в течение суток до "черной субботы".

По мнению родителей погибших девушек, речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и истцы не понимают причины отказа со стороны ЦАХАЛа. Как сообщает в воскресенье, 8 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, родители наблюдательниц хотят увидеть последние минуты жизни своих детей.

Истцы многократно обращались в ЦАХАЛ с этой просьбой, но каждый раз армия отвечала отказом.