Палестинец, страдающий психическим расстройством, задержан при проникновении на базу ЦАХАЛа

Житель Палестинской автономии попытался проникнуть на территорию военной базы дивизии "Иудеи и Самарии" и был задержан часовыми. При обыске у мужчины не было обнаружено оружия. Он передан силам безопасности для дальнейшего расследования.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", задержанный, страдающий психическим расстройством, известен израильским службам безопасности. Несколько месяцев назад он уже пытался проникнуть на другую базу ЦАХАЛа.

В армии подчеркивают, что нет угрозы для безопасности военнослужащих и гражданских лиц, инцидент расследуется.