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    В Израиле

    Герцог предоставил Нетаниягу дополнительные 10, а не 14 дней на завершение формирования коалиции

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    Герцог предоставил Нетаниягу дополнительные 10, а не 14 дней на завершение формирования коалиции
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Президент Израиля Ицхак Герцог предоставил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаниягу дополнительные 10 дней на формирование правящей коалиции по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва.

    Нетаниягу просил предоставить ему на этот процесс дополнительно 14 дней. Запрос был подан в четверг, 8 декабря.

    В своем ответе Нетаниягу президент пишет: "Когда вы выразили свое согласие на формирование правительства... 13 ноября 2022 года – вы сказали, что сформируете правительство, которое будет работать на благо всего народа. Это сложные дни для израильского общества, когда споры по фундаментальным вопросам угрожают раздором и разжиганием беспричинного насилия и ненависти... Я хотел бы повторить свой призыв, сделанный в день приведения Кнессета к присяге, о том, что правительство, которое будет сформировано, должно действовать на благо всего общества в Израиле, и что коалиция, которая будет сформирована, должна придерживаться принципов уважительного и ответственного диалога между ветвями власти".

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    Срок основного мандата Нетаниягу на формирование коалиции истекает 11 декабря. Решение президента позволяет ему продолжать процесс формирования коалиции до 21 декабря (третий день праздника Ханука). Если бы Нетаниягу получил от Герцога разрешение на 14 дополнительных дней, у него была бы возможность продолжать коалиционные переговоры до окончания ханукальных каникул.

    Если Нетаниягу не сможет сформировать коалицию до указанного срока, президент может предложить попытаться сформировать коалицию другому политику – например, нынешнему премьер-министру, лидеру партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Если и ему это не удастся, то президент может предложить попытаться решить эту задачу любому депутату Кнессета или же снова будут объявлены досрочные парламентские выборы (шестые за последние четыре года).

    Еще недавно казалось, что Нетаниягу наверняка сумеет сформировать коалицию, так как право-религиозные партии получили 64 мандата из 120 в Кнессете 25-го созыва. И до сих пор сценарий, при котором будут вскоре объявлены шестые досрочные выборы представляется маловероятным.

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    См. комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона о трудностях с формированием коалиции.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Декабря 2022
    Эффект Маоза, тактика Нетаниягу и надежды оппозиции. Итоги политической недели
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