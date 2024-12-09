x
09 декабря 2024
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2024
|
09 декабря 2024
|
последняя новость: 16:03
09 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В русле ручья обнаружено тело Бориса Шустера из Офакима, полиция исключает убийство

Полиция
Розыск
Погибшие
время публикации: 09 декабря 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 15:56
В русле ручья обнаружено тело Бориса Шустера из Офакима, полиция исключает убийство
Пресс-служба полиции Израиля

Завершены масштабные поиски пропавшего без вести 68-летнего Бориса Шустера из Офакима, об исчезновении которого полиция сообщала в пятницу, 6 декабря. Тело Бориса Шустера было обнаружено в русле ручья в окрестностях Офакима.

На данном этапе нет подозрений о криминальной подоплеке случившегося. Тело погибшего доставлено в институт судебной медицины для выяснения обстоятельств его смерти.

Бориса Шустера в последний раз видели у него дома в Офакиме в четверг, в пятницу он был объявлен пропавшим без вести. Полиция, добровольцы и кинологи с собаками вели масштабные поиски пропавшего, так как существовали реальные опасения за его жизнь.

В понедельник, 9 декабря, Борис Шустер был обнаружен без признаков жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 декабря 2024

Внимание, розыск: пропал 68-летний Борис Шустер из Офакима (найден, погиб)
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2024

Внимание, розыск: пропала 57-летняя Виктория Янишевская из Кармиэля (найдена погибшей)
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 мая 2013

СМИ об убийстве Ирис Васильевой, координатора минпроса и матери троих детей