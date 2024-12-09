В русле ручья обнаружено тело Бориса Шустера из Офакима, полиция исключает убийство

Завершены масштабные поиски пропавшего без вести 68-летнего Бориса Шустера из Офакима, об исчезновении которого полиция сообщала в пятницу, 6 декабря. Тело Бориса Шустера было обнаружено в русле ручья в окрестностях Офакима.

На данном этапе нет подозрений о криминальной подоплеке случившегося. Тело погибшего доставлено в институт судебной медицины для выяснения обстоятельств его смерти.

Бориса Шустера в последний раз видели у него дома в Офакиме в четверг, в пятницу он был объявлен пропавшим без вести. Полиция, добровольцы и кинологи с собаками вели масштабные поиски пропавшего, так как существовали реальные опасения за его жизнь.

В понедельник, 9 декабря, Борис Шустер был обнаружен без признаков жизни.