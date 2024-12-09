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Израиль

Предъявлены обвинение активистам ХАМАСа, освобожденным по сделке Шалита и пойманным во время войны

Война с ХАМАСом
Суд
ХАМАС
Полиция
время публикации: 09 декабря 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 15:33
Предъявлены обвинение активистам ХАМАСа, освобожденным по сделке Шалита и пойманным во время войны
Chaim Goldberg/Flash90

Впервые с начала войны "Железные мечи в израильский суд поданы обвинительные заключения против троих террористов ХАМАСа, которые несут ответственность за организацию и финансирования террористических ячеек на территории Иудеи и Самарии с целью совершения терактов против израильских граждан и служб безопасности.

По данным обвинительного заключения, в марте этого года в ходе военной операции в секторе Газы были арестованы несколько высокопоставленных активистов ХАМАСа, в том числе 44-летний Махмуд Кауасмэ, 45-летний Омар Азида и 46-летний Али Хамдалла. Все они в прошлом проживали в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, отбывали сроки заключения за преступления против безопасности, были освобождены в 2011 году в рамках сделки Шалита и депортированы в Газу.

После депортации в Газу все трое подозреваемых присоединились к "Штабу Западного берега" ХАМАСа, получив в этой организации высокие должности. Это подразделение ХАМАСа инициировало создание многочисленных террористических группировок в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, вербовало террористов, финансировало и оснащало их деятельность, а также планировало различные террористические операции против израильских граждан и служб безопасности Израиля на протяжении многих лет.

Следствие было начато отделением полиции ЛАХАВ-433, после чего оно было передано в отдел по борьбе с террором полиции Иудеи и Самарии. Во время расследования было собрано значительное количество показаний, документов и улик, подтверждающих, что трое вышеназванных активистов ХАМАСа связаны с сотнями планируемых и осуществленных терактов на территории Иудеи и Самарии, 120 из них планировались под прямым руководством обвиняемых.

Суд несколько раз продлевал срок их содержания под стражей, по завершении расследования военная прокуратура представила против троих активистов ХАМАСа обвинительное заключение по статьям о членстве в террористической организации, финансировании террора, пособничестве в попытках убийства, сговоре с целью обстрела, сговоре с целью похищения при отягчающих обстоятельствах, торговле оружием, сговоре с целью убийства и другим.

В полиции подчеркивают, что службы безопасности и правоохранительные органы ведут тысячи сложных и комплексных расследований в отношении боевиков ХАМАСа, которые были арестованы с начала войны "Железные мечи".

Израиль
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