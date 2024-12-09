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Израиль

"Кан-11": источники в Иерусалиме опровергают сообщения о получении от ХАМАСа списка живых заложников

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Египет
Катар
время публикации: 09 декабря 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 21:44
"Кан-11": источники в Иерусалиме опровергают сообщения о получении от ХАМАСа списка живых заложников
Flash90/Miriam Alster

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей передал, что источники в Иерусалиме опровергают сообщения арабских СМИ о передаче ХАМАСом списка живых заложников.

Источники телеканала подтвердили, что на переговорах, которые ведутся при посредничестве Катара, наблюдается прогресс. Но, по их словам, это не гарантирует, что ХАМАС согласится на сделку, если она не гарантирует окончания войны. При этом нет уверенности и в том, что Израиль проявит гибкость в отношении контроля над Филадельфийским коридором и Рафаха.

С другой стороны, палестинские источники, знакомые с ходом переговоров, возлагают ответственность за "чрезмерно оптимистичные" сообщения о контактах на посредников – Египет и Катар.

Отметим, что сообщение о списке живых заложников появилось в панарабском издании "Аль-Араби аль-Джадид", принадлежащем Катару. В публикации говорилось, что ХАМАС передал список израильских заложников, включающий их имена и информацию о состоянии здоровья.

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