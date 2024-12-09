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Израиль

В окрестностях Рамле конфискованы 350 кг марихуаны на миллионы шекелей

Полиция
Расследование
время публикации: 09 декабря 2024 г., 16:09 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 16:27
В окрестностях Рамле конфискованы 350 кг марихуаны на миллионы шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Оперативники центрального округа полиции по завершении тайного расследования перехватили крупную партию наркотиков: около 350 килограммов каннабиса общей стоимостью примерно в четыре миллиона шекелей. Арестованы пятеро подозреваемых в торговле наркотиками.

Следователи полицейского участка Рамле, бойцы спецназа Центрального округа полиции, бойцы пограничной полиции МАГАВ и кинологическое подразделение полиции Центрального округа провели в Бейт-Азарии операцию по обнаружению и конфискации наркотиков.

На месте были изъяты около 350 кг марихуаны рыночной стоимостью 4000000 шекелей, тысячи шекелей наличными, весы и оборудование для фасовки и распространения наркотиков.

Были задержаны пятеро подозреваемых, жители мошава Бейт-Азария и жители Рамле в возрасте около 20, 30 и 50 лет. После допроса они были помещены под стражу, и в понедельник, 9 декабря, полиция обратилась в суд с просьбой о продлении срока их предварительного ареста.

Израиль
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