В окрестностях Рамле конфискованы 350 кг марихуаны на миллионы шекелей

Оперативники центрального округа полиции по завершении тайного расследования перехватили крупную партию наркотиков: около 350 килограммов каннабиса общей стоимостью примерно в четыре миллиона шекелей. Арестованы пятеро подозреваемых в торговле наркотиками.

Следователи полицейского участка Рамле, бойцы спецназа Центрального округа полиции, бойцы пограничной полиции МАГАВ и кинологическое подразделение полиции Центрального округа провели в Бейт-Азарии операцию по обнаружению и конфискации наркотиков.

На месте были изъяты около 350 кг марихуаны рыночной стоимостью 4000000 шекелей, тысячи шекелей наличными, весы и оборудование для фасовки и распространения наркотиков.

Были задержаны пятеро подозреваемых, жители мошава Бейт-Азария и жители Рамле в возрасте около 20, 30 и 50 лет. После допроса они были помещены под стражу, и в понедельник, 9 декабря, полиция обратилась в суд с просьбой о продлении срока их предварительного ареста.