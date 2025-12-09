x
Израиль

Подозрение на убийство в Ашкелоне: иностранная работница найдена со следами насилия

время публикации: 09 декабря 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 16:45
Подозрение на убийство в Ашкелоне: иностранная работница найдена со следами насилия
Пресс-служба МАДА

В квартире в Ашкелоне обнаружено тело иностранной гражданки в возрасте 33 лет. На теле женщины следы насильственной смерти, и произошло это несколько дней назад. Парамедики МАДА констатировали смерть.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств убийства. Как сообщает Walla, женщина работала в Израиле в сфере ухода за пожилыми людьми.

