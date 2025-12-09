Возле поселка Кфар-Зоарим обнаружено человеческое тело, начато расследование
время публикации: 09 декабря 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 16:39
Сотрудники полиции Кирьят-Гата начали расследование после того, как в глубоком колодце на открытой местности возле поселка Кфар-Зоарим было обнаружено человеческое тело.
На месте работают криминалисты и следователи. Тело будет отправлено на экспертизу в Институт судебной медицины.
Представители пожарно-спасательной службы уточняют, что на дне глубокого колодца, на глубине около десяти метров, обнаружено тело мужчины в возрасте около 30 лет, который числился пропавшим без вести.