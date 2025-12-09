Врачи борются за жизнь мотоциклиста, столкнувшегося с машиной в Петах-Тикве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП в Петах-Тикве, где в результате столкновения машины и мотоцикла мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.

Прибывшие медики обнаружили пострадавшего у обочины дороги, мужчина в возрасте примерно 30 лет не дышал, у него не было пульса. Его немедленно эвакуировали в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии, не прекращая попыток реанимировать его.

Позднее сообщили, что в ходе реанимации удалось запустить сердце пострадавшего, и в больницу он прибыл в крайне тяжелом состоянии.