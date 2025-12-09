Врачи борются за жизнь мотоциклиста, столкнувшегося с машиной в Петах-Тикве
время публикации: 09 декабря 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 10:44
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о ДТП в Петах-Тикве, где в результате столкновения машины и мотоцикла мотоциклист получил крайне тяжелые травмы.
Прибывшие медики обнаружили пострадавшего у обочины дороги, мужчина в возрасте примерно 30 лет не дышал, у него не было пульса. Его немедленно эвакуировали в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии, не прекращая попыток реанимировать его.
Позднее сообщили, что в ходе реанимации удалось запустить сердце пострадавшего, и в больницу он прибыл в крайне тяжелом состоянии.
Ссылки по теме