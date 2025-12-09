Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 9 декабря, температура будет близкой к среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди, временами с грозами. Высока вероятность затоплений в низинах.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 15-20, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 11-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 110-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду дожди усилятся, территории Израиля достигнет шторм "Байрон". В четверг-субботу – прохладно, дожди с грозами. Ожидается, что в воскресенье дождей не будет. Однако в понедельник – снова местами дожди с грозами.