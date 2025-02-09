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Израиль

"Кан-11": подразделение разведки №504 начинает призыв девушек на боевые должности

ЦАХАЛ
время публикации: 09 февраля 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 22:22
"Кан-11": подразделение разведки №504 начинает призыв девушек на боевые должности
Abir Sultan/Flash90

Как передает новостная редакция "Кан-11", подразделение военной разведки №504, занимающееся сбором разведывательной информации на территории противника, проведет первый набор девушек на боевые должности, которые ранее были открыты только для юношей.

Корреспондент канала Рои Шарон сообщает, что 9 февраля подразделение провело в режиме видеоконференции встречу, на которой призывницы смогли ознакомиться с его деятельностью. "Мы горды тем, что наше подразделение начинает набор девушек на боевые должности", – говорилось в полученном кандидатками сообщении.

Подразделение специализируется на получении разведывательных данных от человеческих источников – так называемой human intelligence, нередко действуя прямо на поле боя. Первый набор девушек состоится в августе 2025 года, курс подготовки продолжается год.

Израиль
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