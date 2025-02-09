Смотрич против второго этапа сделки: "Нельзя подчиняться политическому диктату ХАМАСа"

Министр финансов Бецалель Смотрич выступил против второго этапа сделки, поскольку, по его словам, впервые в истории страны от Израиля требуют пойти на политические шаги, а не только на освобождение палестинских заключенных в обмен на заложников. По словам лидера "Ционут Датит", согласие на требования ХАМАСа создадут крайне опасный исторический прецедент, который ни в коем случае нельзя допустить.

В своем аккаунте в социальной сети Х Бецалель Смотрич пишет, что прекращение войны, вывод войск ЦАХАЛа из сектора Газы, восстановление сектора Газы и сохранение ХАМАСа у власти полностью противоречат целям войны, и ХАМАС, по сути, навязывает Израилю политическое прекращение войны, удерживая заложников в ситуации угрожающей их жизни и здоровью.

"Это красная черта, переходить которую нельзя, – подчеркивает Смотрич. – Найдутся те, кто скажет, что мы уже перешли красную черту на нынешнем этапе соглашения, выйдя с оси Нецарим и разрешив жителям вернуться в северную часть сектора Газы. Это правда, и это одна из причин, по которым мы выступали против сделки. Но это временный и обратимый шаг".

"Если мы перейдем красную черту и подпишем второй этап соглашения, что будет дальше? Террористы похитят еще больше израильтян и потребуют вывода войск из Иудеи и Самарии, ликвидации поселений и создания палестинского государства в обмен на их освобождение? А почему нет? – пишет далее Смотрич. – Вы убеждаете себя, что это невозможно, и что от таких требований мы откажемся? А на каком основании вы так говорите? В чем разница между этим и вторым этапом сделки, который стал вдруг таким очевидным?"

Далее министр финансов обрушивается с критикой на СМИ, которые, по его словам, "промывают израильтянам мозги уже больше года". "Они будут использовать только желтый цвет на заднем плане каждой программы, они будут приглашать 99% интервьюируемых, представляющих только одну позицию, и вы будете отрицать, высмеивать и делигитимизировать тех, кто стремится показать недостатки сделки и выступает против нее. Вы превратите их в "пожирателей смерти", которые якобы игнорируют страдания похищенных и их семей, – пишет Смотрич. – Семьи заложников, которые хотят вернуть своих близких любой ценой, выйдут на демонстрации, будут ходить на все слушания в Кнессете, они будут в каждой студии и в каждом сердце. А отставные генералы объяснят, что Израиль справится с иранской ядерной угрозой и с палестинским государством лишь при условии возвращения заложников. И то, что кажется сейчас бредом, станет чем-то очевидным, необходимым и неотвратимым. Ведь если несколько недель после чудовищной бойни 7 октября сама мысль о прекращении войны, капитуляции и сохранении ХАМАСа у власти казалась бредом – сейчас, после года агитации и промывания мозгов это практически единственное, о чем можно говорить. И отцу похищенного можно призывать к убийству министра, выступающего против сделки, которая вернет его сына – его продолжают приглашать в студии, и ни у кого не хватает смелости хоть как-то его ограничить".

Далее Смотрич пишет, что обсуждать боль семей похищенных невозможно, но если позволить эмоциям и боли взять верх над разумом, это поставит под угрозу существование Государства Израиль и всех его граждан. "Эту красную линию нельзя пересекать. Ни один ответственный лидер не примет политические решения и не подчинится политическому диктату в рамках сделки о захвате заложников, а тот, кто сделает это – недостоин быть лидером. Наше правительство не поддастся этому безумию, – заключает Смотрич. – Оно продолжит решительно действовать, чтобы ввернуть всех похищенных, оно не склонится перед ХАМАСом и не остановится, пока полностью не уничтожит ХАМАС".