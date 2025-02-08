"Красный Крест" обеспокоен условиями освобождения израильских заложников – но не их состоянием

Международный комитет Красного Креста выразил "растущую обеспокоенность" в связи с условиями, в которых происходило освобождение израильских заложников. Это заявление было сделано через несколько часов после освобождения Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами, сообщает в субботу, 8 февраля, Sky NEWS Arabya.

"Международный комитет Красного Креста испытывает растущую обеспокоенность условиями, сопровождающими процесс освобождения, – сказано в официальном заявлении базирующейся в Женеве организации. – Мы призываем все стороны, включая посредников, взять на себя ответственность за обеспечение того, чтобы будущие освобождения проходили достойно и с соблюдением конфиденциальности".

Речь идет о том, как десятки вооруженных террористов проводят израильских заложников через беснующуюся толпу и заставляют их выступать перед громкоговорителями, прежде чем передать их Красному Кресту – и представители Красного Креста не чувствуют себя в безопасности.

Следует отметить, что израильские заложники прибывают в состоянии крайнего истощения, после жесточайших условий содержания, и за все время их плена представители Красного Креста ни разу не посетили их. Однако состояние заложников, судя по сообщению, не вызывает "растущую обеспокоенность" МККК.