Полиция получила ордер на получение материалов в редакции программы "Увда"

В рамках расследования подозрений о преследовании и запугивании государственного свидетеля и препятствовании правосудию, в которых подозреваются ныне покойная глава канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу Хани Блайвайс и ряд других лиц, отдел полиции по расследованию случаев мошенничества ЛАХАВ-433 получил судебный ордер на предоставление материалов редакции программы "Увда".

На основании этого ордера полиция намерена получить материалы, на которых основывается журналистское расследование Иланы Даян. В ордере на предоставление материалов, выданном мировым судом, предлагается способ предотвращения раскрытия источников информации.

Как сообщает Walla, редакция программы не ответила на судебный ордер и не предоставила свою официальную реакцию на запрос.

Напомним, 19 декабря в эфир вышел выпуск программы расследования "Увда", в котором утверждается, что Сара Нетаниягу использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа.

Программа начинается с рассказа о Хани Блайвайс, которую называют другом семьи Нетаниягу и "серым кардиналом" в канцелярии премьер-министра. Авторы расследования утверждают, что именно через Блайвайс Сара Нетаниягу передавала свои распоряжения, называла имена тех, кто должны стать очередной целью травли. Хани Блайвайс, работавшая в канцелярии Нетаниягу 30 лет, умерла от рака в марте 2023 года. Авторы программы утверждают, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, посетил родных Блайвайс после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.

Авторы программы отмечают, что основные силы семьи Нетаниягу были направлены на борьбу с теми, кто инициировал, поддерживал и вел расследование против премьер-министра, а также против свидетелей обвинения.

В программе утверждается, что Блайвайс по личному распоряжению Сары Нетаниягу посылала активистов на демонстрации против "врагов" мужа или устраивала их травлю в соцсетях при помощи ботов. Целями этих атак были Лиат Бен-Ари, обвинитель по делам Нетаниягу, Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

Адас Кляйн после программы обратилась к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с требованием возбудить уголовное расследование против Сары Нетаниягу. Через три дня ее просьба была удовлетворена: Баарав-Миара и генеральный прокурор Амит Айсман отдали полиции распоряжение начать расследование по фактам, изложенным в программе Иланы Даян "Увда". В начале февраля в отношении Сары Нетаниягу было возбуждено уголовное расследование.