40 ракет "земля-земля", 320 БПЛА: ЦАХАЛ публикует статистику нападений хуситов

Армия обороны Израиля опубликовала данные об атаках йеменской террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситов) на Израиль с начала войны "Железные мечи". В соответствии с этими данными, с начала войны по Израилю было выпущено 40 ракет "земля-земля" и 320 ударных беспилотников, один из которых привел к гибели гражданского в Тель-Авиве.

С начала войны зафиксировано одно падение ракеты хуситов на территории Израиля и два частичных перехвата, в результате которых обломки ракеты упали на территорию Израиля. Из 320 выпущенных по Израилю хуситами беспилотников более 100 были перехвачены ВВС ЦАХАЛа, зафиксировано два попадания БПЛА.

Генеральный штаб ЦАХАЛа принял решение классифицировать противостояние с хуситами как военную кампанию, несмотря на расстояние 2000 км от Израиля. Приоритеты системы безопасности и разведки будут постепенно смещаться на йеменский регион по мере снижения активности на сирийском и ливанском фронтах.

Военная разведка получит больше ресурсов на сбор разведданных о деятельности хуситов в Йемене. ВВС также получат дополнительные ресурсы для выполнения задач по уничтожению целей хуситов в Йемене, их военной инфраструктуры, цепочкам поставок оружия и боеприпасов и другим целям.