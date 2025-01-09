x
09 января 2025
|
последняя новость: 20:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 января 2025
|
09 января 2025
|
последняя новость: 20:26
09 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

40 ракет "земля-земля", 320 БПЛА: ЦАХАЛ публикует статистику нападений хуситов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 09 января 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 19:49
40 ракет "земля-земля", 320 БПЛА: ЦАХАЛ публикует статистику нападений хуситов
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Армия обороны Израиля опубликовала данные об атаках йеменской террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситов) на Израиль с начала войны "Железные мечи". В соответствии с этими данными, с начала войны по Израилю было выпущено 40 ракет "земля-земля" и 320 ударных беспилотников, один из которых привел к гибели гражданского в Тель-Авиве.

С начала войны зафиксировано одно падение ракеты хуситов на территории Израиля и два частичных перехвата, в результате которых обломки ракеты упали на территорию Израиля. Из 320 выпущенных по Израилю хуситами беспилотников более 100 были перехвачены ВВС ЦАХАЛа, зафиксировано два попадания БПЛА.

Генеральный штаб ЦАХАЛа принял решение классифицировать противостояние с хуситами как военную кампанию, несмотря на расстояние 2000 км от Израиля. Приоритеты системы безопасности и разведки будут постепенно смещаться на йеменский регион по мере снижения активности на сирийском и ливанском фронтах.

Военная разведка получит больше ресурсов на сбор разведданных о деятельности хуситов в Йемене. ВВС также получат дополнительные ресурсы для выполнения задач по уничтожению целей хуситов в Йемене, их военной инфраструктуры, цепочкам поставок оружия и боеприпасов и другим целям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2025

Хуситы заявили об ударах беспилотников по целям в Тель-Авиве и Ашкелоне
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2025

Хуситы – израильтянам: "Тот, кто хочет спать по ночам, может вернуться в страну исхода"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 января 2025

Хуситы объявили об успешном ударе по электростанции "Орот Рабин"