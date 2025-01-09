59-летняя женщина обвиняется в издевательствах над больным мужем

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 59-летней жительницы центра страны, которая обвиняется в издевательствах и жестоком обращении со своим 69-летним мужем, страдающим болезнью Паркинсона.

По материалам обвинительного заключения, супруги проживают в двухкомнатной квартире, и мужчина нуждается в постоянном уходе. Его жена обвиняется в том, что она при различных обстоятельствах жестоко обращалась с мужем, унижала его, била его и толкала.

Она насильно поила и кормила его, волокла его по квартире за ноги, била его кулаками и различными предметами. На определенном этапе женщина взяла кухонный нож с лезвием длиной 11 см, приложила его к лицу мужа и нанесла ему порез под носом.

Женщине вменяется издевательство над беспомощным человеком со стороны того, кто несет за него ответственность и нанесение телесных повреждений.