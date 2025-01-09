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Израиль

Источники: сотрудники полиции ПА убили должника в Иорданской долине

Иудея и Самария
Полиция
Палестинская администрация
время публикации: 09 января 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 13:21
Источники: сотрудники полиции ПА убили должника в Иорданской долине
AP Photo/Mahmoud Illean

9 января в телеграм-канале Эльханана Грунера ("Коль а-Йегуди") было опубликовано сообщение о том, что сегодня рано утром в Иорданской долине, в "зоне С", около 20 сотрудников полиции Палестинской администрации, нарушив действующие правила, вошли на территорию примерно в 200 метрах еврейского поселка Мевоот Иерихо и убили араба.

Услышав выстрелы, на место происшествия прибыли бойцы сил безопасности Мевоот Иерихо, они увидели, как сотрудники полиции ПА пытаются увезти тело, чтобы скрыть улики.

По словам Грунера, произошла стычка, которая едва не закончилась стрельбой, пока сотрудники полиции ПА не покинули место преступления. Тело убитого им забрать не дали.

В сообщении "Коль а-Йегуди", которое также цитируется на сайте JDN.co.il, приводится версия родственников убитого, по которой он был должен денег кому-то в Палестинской администрации, и за этого его убили.

Комментариев от полиции Израиля или ЦАХАЛа по поводу этого инцидента не поступало. Администрация ПА также никаких комментариев не публиковала.

Публикации цитируются хамасовским "Палестинским информационным центром", но никаких новых сведений ПИЦ не приводит.

Полиция администрации Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. В Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.

Израиль
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